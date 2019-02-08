Муниципально-частный приют для бездомных животных откроется в Твери

СЕГОДНЯ 17:46 2019-02-08T17:46:24+03:00

В Твери проблема безнадзорных животных в последнее время особенно актуальна Фото: Мария АНАНОВА

На эти цели в бюджет города заложено шесть миллионов рублей

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В Тверской области в рамках муниципально-частного партнерства создают приют для бездомных животных. Посетил учреждение в Больших Перемерках депутат Тверской городской Думы Дмитрий Нечаев.

В Твери проблема безнадзорных животных в последнее время особенно актуальна. Организовать отлов бродячих животных на городских улицах не взялась ни одна фирм. После этого ситуация усугубилась - очаги напряженности стали фиксироваться во всех районах.

- Решением Тверской городской Думы по предложению депутатской рабочей группы по решению проблемы бездомных животных под председательством Дмитрия Нечаева в бюджете Твери 2019 года на эти цели запланировано 6 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Приют организован на базе Благотворительного фонда «Лав энималс» в Больших Перемерках. Там сейчас уже содержатся 250 собак. А на выделенные деньги планируется расширить территорию, закупить необходимое оборудование и т.д. В настоящее время идет работа по оформлению земельного участка и разработке порядка предоставления бюджетной субсидии некоммерческой организации.

ИСТОЧНИК KP.RU