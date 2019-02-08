В Твери полицейские нашли у трех мужчин более 800 граммов "тяжелых" наркотиков

СЕГОДНЯ 17:40 2019-02-08T17:40:31+03:00

У мужчин нашли очень много наркотиков Фото: УМВД РФ по Тверской области

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В Заволжском районе Твери полицейские задержали трех мужчин в возрасте от 21 до 46 лет мужчин, которых они подозревали в распространении наркотиков. Во время личного досмотра у них было обнаружено 17 свертков с полусинтетическим опиоидным наркотиком, общей массой 15 граммов.

По версии оперативников, задержанные планировали распространять запрещенные вещества на территории областного центра без непосредственного контакта с потребителями. Именно для этого они прибыли в Тверь из ближнего зарубежья. Чуть позже силовики нашли и схрон злоумышленников, где находились 138 свертков.

Кроме того, во время обыска в арендуемых квартирах подозреваемых силовики нашли 244 свертка, а также банковские карты, сим-карты различных операторов связи, упаковочные материалы для расфасовки запрещенных веществ и электронные весы. Эксперты выяснили, что в них находилось порядка 800 граммов полусинтетических опиоидных наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU