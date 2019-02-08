Памятный камень спасателю и пожарному появится в Твери
Правда дата заложения памятного объекта пока неизвестна
Памятный камень работе спасателей и пожарных будет стоять на Пожарной площадиФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери планируют установить памятный камень, посвященный спасателю и пожарному. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте горадминистрации 7 февраля.
Памятный камень работе спасателей и пожарных будет стоять на Пожарной площади. Правда информации о том, когда именно там появится мемориальный объект, пока нет.
Кроме того, на улице Луначарского в Твери установят закладной камень в память о славных трудовых и боевых делах комсомольцев. Соответствующее решение также было принято опубликовано на сайте администрации Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU