Памятный камень спасателю и пожарному появится в Твери

СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-08T17:20:10+03:00

Памятный камень работе спасателей и пожарных будет стоять на Пожарной площади Фото: Василий ХОДАРЕВ

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В Твери планируют установить памятный камень, посвященный спасателю и пожарному. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте горадминистрации 7 февраля.

Памятный камень работе спасателей и пожарных будет стоять на Пожарной площади. Правда информации о том, когда именно там появится мемориальный объект, пока нет.

Кроме того, на улице Луначарского в Твери установят закладной камень в память о славных трудовых и боевых делах комсомольцев. Соответствующее решение также было принято опубликовано на сайте администрации Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU