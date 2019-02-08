2019-02-08T15:43:17+03:00
Общество

Прокуратура помогла пенсионерам из Твери вернуть деньги за ненужные датчики загазованности

Продавец обманул пожилых людей и вынудил их купить оборудование
Виктория ЖУКОВА
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Суд взыскал с юридического лица деньги за товар, а также обязал выплатить компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму более 60 тысяч рублейСуд взыскал с юридического лица деньги за товар, а также обязал выплатить компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму более 60 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери прокуратура Заволжского района помогла пенсионерам вернуть ненужную покупку. В сентябре прошлого года пожилая пара приобрела два устройства по определению загазованности «Газсигнал», стоимостью 14 960 рублей каждый.

Покупатели заключили говор с продавцом. Только до потребителей не была доведена полная информация о технических характеристиках прибора, а продавец необоснованно представился работниками «Горгаза». Таким образом пенсионерам не дали возможность ознакомиться с потребительскими свойствами товара.

- Требования граждан о расторжении договора в досудебном порядке руководством общества оставлены без удовлетворения, - сообщили в областной прокуратуре.

Суд взыскал с юридического лица деньги за товар, а также обязал выплатить компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму более 60 тысяч рублей.

После вступления решения суда в законную силу будет установлен контроль за его исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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