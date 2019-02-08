В двух образовательных учреждениях Тверской области было слишком холодно
Руководители попали под административные дела
Прокуратура следит за ходом устранения нарушений Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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В Нелидово Тверской области сотрудники прокуратуры нашли нарушения в работе школы №4 и детского сада №7. Во время проверки выяснилось, что температура в помещениях не соответствовала правилам и нормам, предусмотренных законодательством.
В итоге, в отношении в отношении руководителей образовательных учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях.
Как сообщает прокуратура Тверской области, в адрес начальника управления образования администрации Нелидовского городского округа было внесено представление. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU