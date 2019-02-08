В двух образовательных учреждениях Тверской области было слишком холодно

СЕГОДНЯ 14:48 2019-02-08T14:48:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нелидово Тверской области сотрудники прокуратуры нашли нарушения в работе школы №4 и детского сада №7. Во время проверки выяснилось, что температура в помещениях не соответствовала правилам и нормам, предусмотренных законодательством.

В итоге, в отношении в отношении руководителей образовательных учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в адрес начальника управления образования администрации Нелидовского городского округа было внесено представление. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU