Рождаемость в Тверской области упала на 23%
Жительницы региона предпочитают рожать в среднем в 29 лет
Средний возраст мам составил 29 летФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области за последние пять лет резко снизалась рождаемость. Показатели упали на 23% с 13 894 до 10 698.
Напомним, что в прошлом году на свет появились 11 595 малышей, из них 124 двойни и 1 тройня. Среди новорожденных по-прежнему лидируют мальчики. (6 009 против 5 586).
В 2018 году 3943 женщины стали мамами впервые, а у 4295 рожениц на свет появились вторые дети, третий ребенок родился в 1630 семьях. Четвертый малыш родился у 704 женщин.
По информации Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, средний возраст мам составил 29 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU