Рождаемость в Тверской области упала на 23%

СЕГОДНЯ 14:30 2019-02-08T14:32:54+03:00

Жительницы региона предпочитают рожать в среднем в 29 лет

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В Тверской области за последние пять лет резко снизалась рождаемость. Показатели упали на 23% с 13 894 до 10 698.

Напомним, что в прошлом году на свет появились 11 595 малышей, из них 124 двойни и 1 тройня. Среди новорожденных по-прежнему лидируют мальчики. (6 009 против 5 586).

В 2018 году 3943 женщины стали мамами впервые, а у 4295 рожениц на свет появились вторые дети, третий ребенок родился в 1630 семьях. Четвертый малыш родился у 704 женщин.

По информации Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, средний возраст мам составил 29 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU