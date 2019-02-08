Парень получил два года колонии за хранение запрещенных веществ в Тверской области
Наркотики изъяли полицейские
Приговор суда еще не вступил в законную силуФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Тверской области прокуратура Андреапольского района поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу о незаконном хранении наркотических средств.
Мужчина 1993 года рождения в период с сентября по октябрь 2018 года в своей квартире хранил наркотическое средство растительного происхождения и опасные плодовые грибы.
Все наркотикосодержащие вещества были изъяты полицейскими.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что суд назначил парню наказание в виде лишения свободы на два года. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU