В Твери арестовали мужчину, которого обвиняют в торговле людьми

СЕГОДНЯ 13:20 2019-02-08T13:20:10+03:00

Мужчина был в международном розыске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Твери Заволжский районный суд отправил под стражу мужчину, которого обвиняют в торговле людьми. Арестовали подозреваемого на месяц, до 5 марта 2019 года.

Мужчину разыскивали власти Туркменистана за ряд преступлений. Среди которых торговля людьми, доведении до самоубийства, клевета, унижение личного достоинства и незаконный оборот оружия.

Стражи правопорядка Туркменистана выяснили, что обвиняемый находится в Тверской области. Грозит мужчине до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU