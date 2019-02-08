На строительство детской больницы Тверская область получит 2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:39 2019-02-08T12:39:17+03:00

Решение о строительстве новой больницы было принято губернатором Игорем Руденей весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения Фото: Валерий РОМАНОВ

Средства будут перечислены из федеральной казны в 2019-2020 годах

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Тверская область получит 2 млрд рублей на строительство детской областной клинической больницы. Средства поступят в 2019-2020 годах из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписано Правительством РФ.

Решение о строительстве новой больницы было принято губернатором Игорем Руденей весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения.

В настоящее время проект строительства проходит государственную экспертизу. Проект включает также парковку для автомобилей и боксы для «скорой помощи». Планируется, что в этом году будет сделан фундамент здания, монолитный каркас, стены, перегородки и фасад.

Напомним, что детскую больницу на 420 коек построят рядом с перинатальным центром. Учреждения будут связаны переходом - это позволит осуществлять быструю транспортировку пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU