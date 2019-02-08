2019-02-08T12:05:17+03:00
Происшествия

Мужчина бросил в окно своего соседа зажженную бутылку с бензином в Тверской области

Комната выгорела на 30 тысяч рублей
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Злоумышленник разбил окно и бросил в комнату "сюрприз" Фото: УМВД России по Тверской областиЗлоумышленник разбил окно и бросил в комнату "сюрприз" Фото: УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Полицейские получили сообщение о том, что на улице Правды в Нелидово Тверской области подожгли квартиру в многоквартирном доме. Комната в коммуналке частично выгорела.

Стражи порядка в кратчайшие сроки нашли свидетелей и собрали улики. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что поссорился с соседом по коммуналке. После этого он разбил окно на первом этаже и бросил в комнату зажженную бутылку с бензином. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила более 30 тысяч рублей.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверская область получила современный вертолет для санитарной авиации
В двух образовательных учреждениях Тверской области было слишком холодно
Прощание с тверским поэтом Евгением Карасёвым пройдет в храме Белая Троица
Рождаемость в Тверской области упала на 23%
Парень получил два года колонии за хранение запрещенных веществ в Тверской области
В Твери арестовали мужчину, которого обвиняют в торговле людьми
На строительство детской больницы Тверская область получит 2 млрд рублей
Определены Учитель и Воспитатель года 2019 по версии читателей "КП"-Тверь"
Суд закрыл аварийный Дом культуры в Вышнем Волочке Тверской области
Жители Твери проедут по маршруту танка Степана Горобца
Мужчина погиб во время пожара в собственной квартире в Тверской области
Жителей Твери приглашают на просмотр фильма «Апостол радости» и встречу со съемочной группой
Две легковушки столкнулись в центре Твери
Администрации Твери подарили снегоуборочную лопату с намёком на плохую уборку города
72-летняя женщина получила травмы, упав в салоне троллейбуса в Твери
Собственники жилья в Твери обязаны заключать договоры на обслуживание газового оборудования
Два человека пострадали при столкновении легковушек на трассе М-10 в Тверской области
В День зимних видов спорта жителей Твери ждет хоккей в валенках и футбол на снегу
Об открытии фотографии расскажут в Твери на выставке "Фототехника XX в."
Скорость реакции помогла выжить после 27 ударов ножом жителю Тверской области
Полицейские нашли наркосодержащие растения дома у жителя Тверской области
В День защитника Отечества небо над Тверью раскрасит фейерверк
В Твери открывается масштабная выставка "Арт-прорыв 26"