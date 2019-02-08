Мужчина бросил в окно своего соседа зажженную бутылку с бензином в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-08T12:05:17+03:00

Злоумышленник разбил окно и бросил в комнату "сюрприз" Фото: УМВД России по Тверской области

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Полицейские получили сообщение о том, что на улице Правды в Нелидово Тверской области подожгли квартиру в многоквартирном доме. Комната в коммуналке частично выгорела.

Стражи порядка в кратчайшие сроки нашли свидетелей и собрали улики. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что поссорился с соседом по коммуналке. После этого он разбил окно на первом этаже и бросил в комнату зажженную бутылку с бензином. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила более 30 тысяч рублей.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU