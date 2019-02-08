Мужчина бросил в окно своего соседа зажженную бутылку с бензином в Тверской области
Полицейские получили сообщение о том, что на улице Правды в Нелидово Тверской области подожгли квартиру в многоквартирном доме. Комната в коммуналке частично выгорела.
Стражи порядка в кратчайшие сроки нашли свидетелей и собрали улики. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания.
Мужчина рассказал, что поссорился с соседом по коммуналке. После этого он разбил окно на первом этаже и бросил в комнату зажженную бутылку с бензином. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила более 30 тысяч рублей.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU