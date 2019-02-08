Мужчина погиб во время пожара в собственной квартире в Тверской области
Он задохнулся угарным газом
Потушить пожар удалось уже в 14:30Фото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:
В Ржеве Тверской области днем 7 февраля произошел пожар. В 13:37 загорелся одноэтажный трехквартирный дом на улице Южная.
На месте происшествия работали девять человек на трех машинах из отделений пожарно–спасательных частей №12, №62.
Потушить пожар удалось уже в 14:30. За это время огонь успел повредить внутреннюю отделку комнаты на площади 12 квадратных метров.
В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что квартира загорелась из-за неосторожного обращения с огнем.
Во время пожара погиб 43-летний хозяин жилья. Мужчину обнаружили спасатели в 13:51 на диване в комнате.
ИСТОЧНИК KP.RU