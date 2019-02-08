Мужчина погиб во время пожара в собственной квартире в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-08T10:55:59+03:00

Потушить пожар удалось уже в 14:30 Фото: Василий ХОДАРЕВ

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В Ржеве Тверской области днем 7 февраля произошел пожар. В 13:37 загорелся одноэтажный трехквартирный дом на улице Южная.

На месте происшествия работали девять человек на трех машинах из отделений пожарно–спасательных частей №12, №62.

Потушить пожар удалось уже в 14:30. За это время огонь успел повредить внутреннюю отделку комнаты на площади 12 квадратных метров.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что квартира загорелась из-за неосторожного обращения с огнем.

Во время пожара погиб 43-летний хозяин жилья. Мужчину обнаружили спасатели в 13:51 на диване в комнате.

ИСТОЧНИК KP.RU