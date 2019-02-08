Жителей Твери приглашают на просмотр фильма «Апостол радости» и встречу со съемочной группой

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-08T11:04:11+03:00

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9 февраля в КЦ "Боголюбский" Твери пройдет просмотр фильма "Апостол радости". Помимо этого гости встречи смогут пообщаться с режиссером картины Андреем Железняковым и другими членами съемочной группы.

Документальный фильм «Апостол радости» рассказывает об отце Александре Шмемане устами его родных и близких, друзей и сослужителей. Эти воспоминания, исполненные любви и благодарности.

Съемки фильма проводились в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Франции, там, где прошел жизненный путь отца Александра. Работа над фильмом продолжалась три с половиной года; и за это время некоторые из героев ушли из жизни.

Александр Дмитриевич Шмеман — священнослужитель Православной церкви в Америке, протопресвитер; богослов, автор ряда книг.

Начало в 14.00.

Адрес: ул. Шмидта, 12.

9 февраля в 14:00.

Вход - 200 руб

Купить билеты здесь.

Документальный фильм «Апостол радости» рассказывает об отце Александре Шмемане

ИСТОЧНИК KP.RU