Жителей Твери приглашают на просмотр фильма «Апостол радости» и встречу со съемочной группой
9 февраля в КЦ "Боголюбский" Твери пройдет просмотр фильма "Апостол радости". Помимо этого гости встречи смогут пообщаться с режиссером картины Андреем Железняковым и другими членами съемочной группы.
Документальный фильм «Апостол радости» рассказывает об отце Александре Шмемане устами его родных и близких, друзей и сослужителей. Эти воспоминания, исполненные любви и благодарности.
Съемки фильма проводились в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Франции, там, где прошел жизненный путь отца Александра. Работа над фильмом продолжалась три с половиной года; и за это время некоторые из героев ушли из жизни.
Александр Дмитриевич Шмеман — священнослужитель Православной церкви в Америке, протопресвитер; богослов, автор ряда книг.
Начало в 14.00.
Адрес: ул. Шмидта, 12.
9 февраля в 14:00.
Вход - 200 руб
Документальный фильм «Апостол радости» рассказывает об отце Александре Шмемане
ИСТОЧНИК KP.RU