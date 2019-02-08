2019-02-08T10:22:16+03:00
Происшествия

Две легковушки столкнулись в центре Твери

Потерпевшему оказали помощь и отпустили домой
Альберт БОЙКОВ
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Водитель легковушки "догнал" второй автомобиль Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель легковушки "догнал" второй автомобиль Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери 7 февраля около 18:40 столкнулись два автомобиля. Авария произошла в районе № 30 на улице Советская.

28-летний водитель-виновник ехал на автомобиле «DAEWOO NEXIA». Он не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля марки «RENAULT LOGAN», которым управлял 39-летний водитель, и допустил столкновение.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что во время аварии пострадал водитель автомобиля «RENAULT LOGAN». Его оперативно доставили в больницу. Потерпевшему врачи оказали помощь, а после отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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