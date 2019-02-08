Администрации Твери подарили снегоуборочную лопату с намёком на плохую уборку города

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-08T10:04:15+03:00

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В Твери активисты решили указать чиновникам на плохое качество уборки города от снега. 7 февраля участники отделения Молодёжного демократического движения "Весна" оставили на крыльце административного здания лопату для уборки снега. К ней общественники прикрепили записку, на которой написали: "Пора взять ситуацию в свои руки!". Об этом сообщает ТИА.

-Город утопает в сугробах, а после прошедшей оттепели покрылся ещё и льдом. Достойно чистятся лишь центральные улицы, а жители многоэтажных домов, местами, вынуждены сами убирать свои дворы. Зима показала, что администрация Твери не в состоянии достойно справиться со снежной угрозой, - прокомментировал свой поступок участник сообщества.

Напомним, что Тверь попала в десятку городов, где хуже всего убираются зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU