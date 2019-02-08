Два человека пострадали при столкновении легковушек на трассе М-10 в Тверской области
Подробности случившегося устанавливаются
Подробности аварии устанавливаютсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Конаковском районе Тверской области на 112 километре автотрассы М-10 столкнулись две легковушки. Авария произошла вчера, 7 февраля около 15:00.
По предварительным данным, дорогу не поделили «Renault Kangoo» и «Nissan Note». Один из участников дорожного движения нарушил правила движени при развороте и не предоставил преимущество водителю второго автомобиля.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что травмы в аварии получили два пожилых человека – мужчина и женщина. Подробности случившегося устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU