2019-02-08T08:42:39+03:00
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении легковушек на трассе М-10 в Тверской области

Подробности случившегося устанавливаются
Виктория ЖУКОВА
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Подробности аварии устанавливаютсяПодробности аварии устанавливаютсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Конаковском районе Тверской области на 112 километре автотрассы М-10 столкнулись две легковушки. Авария произошла вчера, 7 февраля около 15:00.

По предварительным данным, дорогу не поделили «Renault Kangoo» и «Nissan Note». Один из участников дорожного движения нарушил правила движени при развороте и не предоставил преимущество водителю второго автомобиля.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что травмы в аварии получили два пожилых человека – мужчина и женщина. Подробности случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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