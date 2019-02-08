В День зимних видов спорта жителей Твери ждет хоккей в валенках и футбол на снегу
Тверь отметит День зимних видов спорта. Конкурсы, спортивные мастер-классы и показательные забеги пройдут 10 февраля.
Жители города смогут посетить массового катания на коньках с 12:00 до 14:00 в спорткомплексе «Радуга». Всех участников ждут различные конкурсы, мастер-классы и розыгрыши призов.
Еще одна праздничная программа пройдёт на катке стадиона «Текстильщик». Также с 12:00 до 14:00 будут идти массовые катания, хоккей в валенках, футбол на снегу, мастер-классы по суставной гимнастике, конкурсы, розыгрыши, а также показательный забег ветеранов шорт-трека. Об этом сообщили в администрации Твери.
Напомним, что в субботу, 9 февраля в Твери пройдёт традиционный массовый забег «Лыжня России».
ИСТОЧНИК KP.RU