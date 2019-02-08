2019-02-08T08:06:04+03:00
Общество

В День зимних видов спорта жителей Твери ждет хоккей в валенках и футбол на снегу

Праздничная программа запланирована на 10 февраля
Виктория ЖУКОВА
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Хоккей в валенках есть в программеХоккей в валенках есть в программеФото: Алексей МИКУШИН
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Тверь отметит День зимних видов спорта. Конкурсы, спортивные мастер-классы и показательные забеги пройдут 10 февраля.

Жители города смогут посетить массового катания на коньках с 12:00 до 14:00 в спорткомплексе «Радуга». Всех участников ждут различные конкурсы, мастер-классы и розыгрыши призов.

Еще одна праздничная программа пройдёт на катке стадиона «Текстильщик». Также с 12:00 до 14:00 будут идти массовые катания, хоккей в валенках, футбол на снегу, мастер-классы по суставной гимнастике, конкурсы, розыгрыши, а также показательный забег ветеранов шорт-трека. Об этом сообщили в администрации Твери.

Напомним, что в субботу, 9 февраля в Твери пройдёт традиционный массовый забег «Лыжня России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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