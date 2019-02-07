Об открытии фотографии расскажут в Твери на выставке "Фототехника XX в."
Лекция пройдет сразу после экскурсии
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9 февраля, в субботу, в Детском музейной центре ТГОМ состоится экскурсия по выставке "Фототехника XX в." для всех желающих. Начало в 12.00.
А в 15.00 состоится первая из трёх лекций по истории фотографии, запланированная в рамках выставки "Фототехника XX в."
Лектор - Павел Николаевич Осадчик.
Тема лекции:«Открытие фотографии» (Жозеф Нисефор Ньепс, Луи Жак, Мандэ Дагер, Генри Фокс Тальбот, Ипполит Байар).
Приглашают всех желающих
Входной билет в ДМЦ для взрослых - 100 руб., для студентов и пенсионеров - 60 руб., дети до 16 лет - бесплатно.
Адрес: ул. Советская.3а.
ИСТОЧНИК KP.RU