2019-02-07T23:43:23+03:00
Звезды

Об открытии фотографии расскажут в Твери на выставке "Фототехника XX в."

Лекция пройдет сразу после экскурсии
Ирина ТАРАСОВА
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9 февраля, в субботу, в Детском музейной центре ТГОМ состоится экскурсия по выставке "Фототехника XX в." для всех желающих. Начало в 12.00.

А в 15.00 состоится первая из трёх лекций по истории фотографии, запланированная в рамках выставки "Фототехника XX в."

Лектор - Павел Николаевич Осадчик.

Тема лекции:«Открытие фотографии» (Жозеф Нисефор Ньепс, Луи Жак, Мандэ Дагер, Генри Фокс Тальбот, Ипполит Байар).

Приглашают всех желающих

Входной билет в ДМЦ для взрослых - 100 руб., для студентов и пенсионеров - 60 руб., дети до 16 лет - бесплатно.

Адрес: ул. Советская.3а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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