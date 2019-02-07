Скорость реакции помогла выжить после 27 ударов ножом жителю Тверской области

СЕГОДНЯ 21:06 2019-02-07T21:06:52+03:00

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Дело о покушении на убийство поступило в Удомельский городской суд. Согласно материалам дела, в августе прошлого года житель Удомли, будучи нетрезвым, поссорился с другим мужчиной.

Перепалка перешла в поножовщину: обвиняемый схватил нож и нанёс оппоненту 27 ударов, некоторые из которых пришлись на живот, другие - в шею, руки и туловище.

Спастись пострадавшему помогла лишь быстрая реакция, благодаря которой он уклонился от смертельных ударов, а также оперативная помощь медиков.

Тем не менее, вред, нанесённый его здоровью, был расценён как тяжкий.

Как сообщает Удомельский городской суд, дело принято к рассмотрению.

ИСТОЧНИК KP.RU