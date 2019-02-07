Полицейские нашли наркосодержащие растения дома у жителя Тверской области

СЕГОДНЯ 20:44 2019-02-07T20:44:46+03:00

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Наркополицейские из ржевского муниципального отдела МВД обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения общей массой более 18 граммов в доме по месту жительства у 24-летнего жителя Ржева.

Экспертиза показала, что растения оказались широко известным наркотическим средством.

- Подозреваемый пояснил, что наркотик он хранил для личного употребления. Сейчас эта версия тщательно проверяется полицейскими. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»), - сообщает пресс-служба управления МВД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU