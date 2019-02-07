В Твери открывается масштабная выставка "Арт-прорыв 26"
14 февраля в Тверском городском музейно-выставочном центре начинает работать масштабная выставка-продажа художественного объединения «Перекресток».
В проекте принимают участие более 50 авторов Твери, Тверской области, Москвы, большинство из них – выпускники знаменитой «Венециановки» (Тверского художественного училища).
В экспозиции представлены работы самых разных жанров и направлений – это живопись, графика, витражи, батик, куклы, игрушки, кованые, ювелирные изделия и другие.
Программа выставки в течение всей ее работы будет максимально насыщенной. Всех желающих ждут мастер-классы, творческие встречи и вечера.
Вход на выставку-продажу – свободный! С экспозицией можно ознакомиться ежедневно, она будет работать и в субботу, и в воскресенье.
ул. Советская, 54, Большой зал
Выставка будет работать по 3 марта
ИСТОЧНИК KP.RU