2019-02-07T18:39:37+03:00
Звезды

В Твери открывается масштабная выставка "Арт-прорыв 26"

В которой примут участие более 50 авторов
Ирина ТАРАСОВА
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Выставка будет работать до 3 мартаВыставка будет работать до 3 марта
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14 февраля в Тверском городском музейно-выставочном центре начинает работать масштабная выставка-продажа художественного объединения «Перекресток».

В проекте принимают участие более 50 авторов Твери, Тверской области, Москвы, большинство из них – выпускники знаменитой «Венециановки» (Тверского художественного училища).

В экспозиции представлены работы самых разных жанров и направлений – это живопись, графика, витражи, батик, куклы, игрушки, кованые, ювелирные изделия и другие.

Программа выставки в течение всей ее работы будет максимально насыщенной. Всех желающих ждут мастер-классы, творческие встречи и вечера.

Вход на выставку-продажу – свободный! С экспозицией можно ознакомиться ежедневно, она будет работать и в субботу, и в воскресенье.

ул. Советская, 54, Большой зал

Выставка будет работать по 3 марта

ИСТОЧНИК KP.RU

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