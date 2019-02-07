2019-02-07T18:24:14+03:00
Общество

Семьдесят жалоб за январь 2019 года отправили в Роспотребнадзор жители Тверской области

Ведомство отчиталось о работе "горячей линии" за первый месяц года
Виктория ТУШКОВА
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На телефон «горячей линии» регионального Роспотребнадзора с начала года поступило 70 обращенийНа телефон «горячей линии» регионального Роспотребнадзора с начала года поступило 70 обращенийФото: Ольга Крыльцова
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За январь 2019 года на телефон «горячей линии» регионального управления Роспотребнадзора поступило 70 обращений от жителей Тверской области.

- Наибольшее количество обращений поступило по вопросам нарушения правил продажи различных товаров (технически сложных товаров бытового назначения, обуви, одежды и пр.) - 46 %; оказания услуг (бытовых услуг, услуг ЖКХ и пр.) - 23 %, не наш вопрос 31 %. - сообщает пресс-служба ведомства.

По всем вопросам специалисты дали соответствующие разъяснения по действующему законодательству.

Среди обращений, касающихся нарушений правил продажи, лидировали вопросы о технически сложных товарах бытового назначения (бытовая техника, элетроника и тому подобное). На втором месте - продажи мобильных телефонов, на третьем - обуви и одежды. В вопросах защиты прав потребителей в сфере услуг лидировали сообщения о бытовых услугах, много звонков касалось также сферы ЖКХ и услуг связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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