Мужчина похитил из строящегося дома в Тверской области газовый котел и электроинструменты

СЕГОДНЯ 18:19 2019-02-07T18:19:58+03:00

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Тверским полицейским поступило заявление о краже от 31-летнего жителя Конаково. У мужчины ограбили строящийся дом. Вор смог отжать входную дверь и вынести из помещения газовый котел и электроинструменты на сумму более 50 000 рублей.

Стражи правопорядка опросили соседей и возможных очевидцев произошедшего, а также наметили пути отхода предполагаемого преступника.

Подозреваемый был задержан. Им оказался 50-летний житель Конаковского района. В содеянном мужчина сознался и рассказал, что успел продать все похищенное имущество.

В пресс-службе регионального УМВД России рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU