2019-02-07T17:39:41+03:00
Общество

Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц после обрушения дома во Дворе Пролетарки Твери

Чиновники забыли расселить аварийные дома
Виктория ЖУКОВА
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Дома № 47 и 48 во Дворе Пролетарки относятся к объектам культурного наследия Фото: СУ СК РФ по Тверской областиДома № 47 и 48 во Дворе Пролетарки относятся к объектам культурного наследия Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Твери следователи СК возбуждили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц администрации города.

2 февраля в доме № 48 во Дворе Пролетарки рухнула крыша. Здание считается аварийным, но вот к нему примыкает дом №47, в котором продолжают проживать около 250 человек, среди которых есть дети.

Еще в 2003 году в Твери была утверждена программа, предусматривающая расселение граждан из жилых домов Двора Пролетарки из-за неудовлетворительного технического состояния строений. Но безопасные условия для проживания граждан в доме № 47 во Дворе Пролетарки администрация города так и не обеспечила. Техническое состояние этого дома оставляет желать лучшего, а его соседство с аварийным зданием по-прежнему создает угрозу для жизни и здоровья проживающих там людей.

- Администрация города не предоставляет гражданам безопасные помещения для проживания, несмотря на то, что решением суда от 30 октября 2018 года бездействие администрации города признано незаконным и выразившегося в неосуществлении контроля за сохранностью муниципальных жилых помещений в доме № 47, в связи с чем нарушены права граждан на жилище, охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Следователи ведомства продолжаются комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Напомним, что дома № 47 и 48 во Дворе Пролетарки относятся к объектам культурного наследия региональной категории охраны и входят в состав историко - архитектурного комплекса «Морозовский городок», построенный в середине XIX - начала XX веков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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