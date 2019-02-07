2019-02-07T17:17:20+03:00
Общество

Дополнительную остановку на станции Терешкино будут делать «Ласточки», которые курсируют через Тверь

Касается это электропоездов, которые едут в Торжок
Виктория ЖУКОВА
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Шесть электропоездов будут останавливаться на станции Терешкино каждый деньШесть электропоездов будут останавливаться на станции Терешкино каждый деньФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 11 февраля «Ласточки» направлением Тверь-Торжок начнут делать дополнительную остановку. Шесть электропоездов будут останавливаться на станции Терешкино каждый день.

При следовании из Торжка в Тверь остановка «Ласточки» в Терешкино назначена на 7:08, 10:56 и 19:28. В обратном направлении – на 16:12, 18:32 и 21:33.

Дорога на электропоезде из Торжка до Терешкино займёт 13 минут и обойдется пассажирам в 57 рублей. Из Твери в Терешкино можно будет доехать за 45 минут. Билет стоит 229 рублей. Об этом сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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