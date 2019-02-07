2019-02-07T16:36:12+03:00
Общество

Душевой павильон для жителей неблагополучных домов Твери откроют в конце марта

В помещении делают ремонт
Виктория ЖУКОВА
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Душевые были закрыты в прошлом году, но по просьбе жителей возобновят свою работу Фото: Тверская городская думаДушевые были закрыты в прошлом году, но по просьбе жителей возобновят свою работу Фото: Тверская городская дума
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В Твери на улице Бобкова откроется муниципальный душевой павильон. Планируется, что свою работу он начнет в середине марта.

Помыться в павильоне можно будет по талонам, полученным в качестве социальной помощи. Выдавать их будут жителям неблагополучных домов Пролетарского района, поселка Первомайский, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Всего около 200 человек.

Душевой павильон на улице Бобкова был закрыт в прошлом году из-за сильного износа инженерных сетей. Людям, у которых нет ванных комнат, приходилось ездить в баню № 6 на улице Константина Заслонова.

В Тверской городской думе рассказали, что по просьбам жителей душевой павильон решили отремонтировать. В ближайшее время специалисты заменят коммуникации и восстановят вентиляцию. До конца марта павильон возобновит свою работу, но пока лишь одно отделение на 12 индивидуальных кабинок. Во второй половине здания будет параллельно идти капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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