2019-02-07T15:17:25+03:00
Происшествия

Двух мужчин подозревают в краже четырех планшетных компьютеров со склада в Тверской области

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело
Альберт БОЙКОВ
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Подозреваемых задержали полицейскиеПодозреваемых задержали полицейскиеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининском районе Тверской области полицейские по подозрению в краже задержали двух мужчин. К силовикам с заявлением о пропаже четырех планшетных компьютеров обратился сотрудник одной из компаний. Мужчина рассказал, что неизвестные похитили технические средства со склада, нанесенный ущерб он оценил в 70 тысяч рублей.

Прибывшие на место преступления силовики обследовали помещения предприятия, опросили свидетелей, а также обследовали места возможного сбыта краденого. Во время следственных мероприятий силовики выяснили, что воров было несколько. Через некоторое время были задержаны и подозреваемые. Ими оказались двое рабочих 1992 и 1994 годов рождения.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается.<

ИСТОЧНИК KP.RU

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