Светофор временно отключили на площади Капошвара в Твери

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-07T14:41:35+03:00

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В Твери сегодня, 7 февраля с 14:30 отключили все светофоры, установленные на площади Капошвара. Это необходимая мера, чтобы безопасно провести ремонтные работы, вызванные сбоем режима светофоров.

С утра 7 февраля светофор больше развлекал автомобилистов, нежели контролировал движение транспортного потока. На объекте самовольно загорался желтый сигнал.

Неисправность устраняют специалисты. Планируется, что работы займут один час.

Водителям следует быть внимательнее и руководиться знаками приоритета. Также важно пропускать пешеходов, переходящих дорогу по «зебре».

ИСТОЧНИК KP.RU