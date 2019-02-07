Светофор временно отключили на площади Капошвара в Твери
Автомобилистам лучше выбрать объезд
Может образоваться пробкаФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери сегодня, 7 февраля с 14:30 отключили все светофоры, установленные на площади Капошвара. Это необходимая мера, чтобы безопасно провести ремонтные работы, вызванные сбоем режима светофоров.
С утра 7 февраля светофор больше развлекал автомобилистов, нежели контролировал движение транспортного потока. На объекте самовольно загорался желтый сигнал.
Неисправность устраняют специалисты. Планируется, что работы займут один час.
Водителям следует быть внимательнее и руководиться знаками приоритета. Также важно пропускать пешеходов, переходящих дорогу по «зебре».
ИСТОЧНИК KP.RU