2019-02-07T13:24:11+03:00
Общество

Водители скорой помощи в Твери рассказали о самых актуальных проблемах службы

В городе в два раза меньше бригад «скорых», чем должно быть
Виктория ЖУКОВА
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Водителям "скорых" тоже живется не сладкоВодителям "скорых" тоже живется не сладкоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Твери часто жалуются на часовые опоздания «скорых». Однако никто не задумывается, что в службе экстренной помощи существуют свои актуальные проблемы: нехватка кадров, невысокие зарплаты и недостаточное количество бригад.

В среднем в Твери каждый день на работу выходят 26 бригад скорой помощи. При этом на город с нашим населением требуется не менее 40.

Корреспонденту ТИА удалось поговорить с водителями «скорых», у которых есть свои сложности и своё видение ситуации.

- Недавно был случай. Поступил вызов – трёхмесячный ребёнок не дышит. Я бегом в машину, включаю спецсигналы, начинаю движение, а доктор меня тормозит: "Мы никуда не едем, мы не детская бригада, а линейная". А детских бригад у нас катастрофически не хватает, - делятся своими историями водители.

Мужчины также рассказали про свои маленькие заплаты при таком ужасном графике. Сообщили, что одной из главных их проблем-претензий является вопрос со спецсигналами и большое количество ДТП. Также жалуются водители на состояние спецавтомобилей и подстанций скорой помощи в Твери: помещения тесные и маленькие, условий для отдыха сотрудников просто нет.

В ТИА уточнили, что вопросы по данной ситуации будут направлены в Минздрав региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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