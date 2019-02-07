В Тверской области директор МУПа обманул «Газпром» на 27 000 000 рублей

СЕГОДНЯ 13:07 2019-02-07T13:07:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за незаконных действий директора МУП Торжка «Горэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» понес убытки превышающие сумму 27 млн рублей.

Было установлено, что злоумышленник используя свои полномочия, с 2013 по 2014 годы тратил собранные с граждан деньги по своему усмотрению, при этом подписывая документы об оплате поставленного газа по договору не в полном объеме.

Как сообщает прокуратура Тверской области, руководителя признали виновным и назначили ему наказание виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на один год. Одновременно с этим нарушителя освободили по амнистии.

ИСТОЧНИК KP.RU