В Тверской области директор МУПа обманул «Газпром» на 27 000 000 рублей
Руководитель попал под амнистию и остался на свободе
Завладев столь крупной суммой мужчина остался на свободе Фото: REUTERS
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Из-за незаконных действий директора МУП Торжка «Горэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» понес убытки превышающие сумму 27 млн рублей.
Было установлено, что злоумышленник используя свои полномочия, с 2013 по 2014 годы тратил собранные с граждан деньги по своему усмотрению, при этом подписывая документы об оплате поставленного газа по договору не в полном объеме.
Как сообщает прокуратура Тверской области, руководителя признали виновным и назначили ему наказание виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на один год. Одновременно с этим нарушителя освободили по амнистии.
ИСТОЧНИК KP.RU