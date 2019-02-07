Жителю Твери передали личные вещи его отца, погибшего в годы Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 12:36 2019-02-07T12:37:15+03:00

Медаль «За боевые заслуги» и медальон поисковики нашли во время экспедиции

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Поисковики и депутат Тверской городской Думы Сергей Мамонов передали Михаилу Жолобову найденные личные вещи его отца, погибшего во время Великой Отечественной войне на смоленской земле.

Во время экспедиции удалось найти останки двух воинов Красной Армии. Один из них при себе имел медаль «За боевые заслуги». Личные данные бойца были восстановлены через Министерство обороны. Им оказался лейтенант Георгий Жолобов, командир взвода роты ПТР 709 стрелкового полка 178 стрелковой дивизии из Калинина.

Поисковики захоронили останки на Поле Памяти в поселке Озерный Духовщинского района Смоленской области, а личные вещи - передали для вручения родственникам.

Сыну бойца отдали медаль, обрывки данных из медальона и погоны. Михаил Жолобов принял решение передать эти вещи в музей.

Медаль и личные вещи нашли во время экспедиции Фото: Тверская городская дума

ИСТОЧНИК KP.RU