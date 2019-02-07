Суд наказал 16-летнего парня, по вине которого произошло серьезное ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-07T12:02:18+03:00

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В Тверской области назначили наказание 16-летнему парню, по вине которого произошла авария.

В судебном заседании было установлено, что 5 октября 2018 года несовершеннолетний с разрешения родственника взял автомобиль, чтобы покатиться. На мокром асфальте в Кашинском районе он не справился с управлением и врезался в УАЗ, который ехал в попутном направлении.

Пассажир УАЗа получил тяжкие телесные повреждения.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что суд согласился с мнением надзорного ведомства и признал несовершеннолетнего виновным. С учетом положительной характеристики и полным возмещением ущерба потерпевшему, парень получил предупреждение. Его передали под надзор родителей на шесть месяцев.

Постановление еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU