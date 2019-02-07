У 23-летнего парня полицейские обнаружили "тяжелые" наркотики на железнодорожной станции в Тверской области
Ранее молодой человек уже был судим
В отношении молодого человека возбуждено уголовное делоФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области на второй платформе станции в Вышнем Волочке полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.
Подозрения оперативников подтвердились при личном досмотре злоумышленника. У ранее судимого 23-летнего жителя Бологое было изъято сильнодействующее вещество общей массой 1,05 грамм.
Молодого человека доставили в дежурную часть и возбудили уголовное дело.
В пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь уточнили, что в отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
ИСТОЧНИК KP.RU