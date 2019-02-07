У 23-летнего парня полицейские обнаружили "тяжелые" наркотики на железнодорожной станции в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-07T11:26:08+03:00

Ранее молодой человек уже был судим

Изменить размер текста: A A

В Тверской области на второй платформе станции в Вышнем Волочке полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

Подозрения оперативников подтвердились при личном досмотре злоумышленника. У ранее судимого 23-летнего жителя Бологое было изъято сильнодействующее вещество общей массой 1,05 грамм.

Молодого человека доставили в дежурную часть и возбудили уголовное дело.

В пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь уточнили, что в отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU