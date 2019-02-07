Тверская область планирует принять около 7 тысяч рабочих по программе переселения соотечественников

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-07T11:05:37+03:00

На сегодняшний день предприятия и организации Тверской области готовы принять 12,3 тысячи человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Тверскую область до 2024 года приедут около 7 тысяч квалифицированных специалистов и рабочих по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда. Правительство РФ согласовало проект подпрограммы Тверской области «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом».

Переселение соотечественников позволит устранить дисбаланс спроса и предложения в сфере занятости Тверской области.

На сегодняшний день предприятия и организации Тверской области готовы принять 12,3 тысячи человек. В регионе наибольшая нехватка кадров отмечается в рабочих профессиях (7 тысяч вакансий).

- Областная подпрограмма оказания содействия переселению соотечественников создана в соответствии с типовой программой для субъектов, которую разработало Правительство РФ. В частности, документом предусмотрено социальное обеспечение и оказание медпомощи гражданам до получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства РФ, поддержка и помощь в поиске работы, поиске жилья, устройстве детей в детские сады и школы, юридические консультации, - уточнили в пресс-службе областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU