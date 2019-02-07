Тверская область планирует принять около 7 тысяч рабочих по программе переселения соотечественников
В Тверскую область до 2024 года приедут около 7 тысяч квалифицированных специалистов и рабочих по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда. Правительство РФ согласовало проект подпрограммы Тверской области «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом».
Переселение соотечественников позволит устранить дисбаланс спроса и предложения в сфере занятости Тверской области.
На сегодняшний день предприятия и организации Тверской области готовы принять 12,3 тысячи человек. В регионе наибольшая нехватка кадров отмечается в рабочих профессиях (7 тысяч вакансий).
- Областная подпрограмма оказания содействия переселению соотечественников создана в соответствии с типовой программой для субъектов, которую разработало Правительство РФ. В частности, документом предусмотрено социальное обеспечение и оказание медпомощи гражданам до получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства РФ, поддержка и помощь в поиске работы, поиске жилья, устройстве детей в детские сады и школы, юридические консультации, - уточнили в пресс-службе областного правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU