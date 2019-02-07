Неизвестный водитель насмерть сбил мужчину в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-07T10:47:31+03:00

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В среду, 6 февраля, напротив контрольно-пропускного пункта в Бологовском районе Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погиб 60-летний мужчина. Авария случилась, когда на часах было около 21:43.

На данный момент известно, что неизвестный водитель неустановленного автомобиля двигаясь в сторону поселка Выползово сбил пешехода, после чего покинул место ДТП.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU