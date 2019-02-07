Тверская область попала в десятку лидеров по итогам мониторинга репертуара театров

СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-07T10:32:44+03:00

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Тверская область вошла в десятку лидеров мониторинга политики региональных театров по русской классике и детскому репертуару. Исследование 5 февраля 2019 года провели сотрудники Министерства культуры Российской Федерации в рамках Года театра.

Верхневолжье занял третье место по среднему количеству спектаклей по русской классике на 100 тысяч человек и седьмое место по общему количеству мероприятий классической направленности. Также на шестом месте оказался наш регион по числу посещений представлений детского репертуара, и на девятом - по русской классике.

Напомним, что Год театра в Тверской области торжественно был открыт 13 декабря. Мероприятия прошли в Кимрском театре драмы и комедии.

ИСТОЧНИК KP.RU