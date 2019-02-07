Три большегруза собрали "паровозик" на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-07T09:30:38+03:00

Водитель одной из фур отвлекся от управления

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На 116 километре автотрассы М-10 в Конаковском районе Тверской области столкнулись три большегруза.

6 февраля около 14:50 63-летний водитель на фуре «Скания» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. Двигаясь по крайней правой полосе прямо в сторону Санкт-Петербурга, он отвлекся от управления и врезался в КАМАЗ 353215-15, который ехал перед ним.

КАМАЗ по инерции продолжил движение и столкнулся с автомобилем «ДАФ FT XF» с полуприцепом, который ехал в попутном направлении.

В Госавтоинспекции по Тверской области сообщили, что травмы в аварии получили водитель-виновник и 40-летний мужчина, который управлял КАМАЗом. Их отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU