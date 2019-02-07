Куриные яйца дешевеют, а конфеты дорожают в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:06 2019-02-07T09:06:23+03:00

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Тверьстат опубликовал очередные итоги наблюдения за ценами в регионе. На минувшей неделе самый большой скачок вверх сделали конфеты и морковь. Шоколадные сладости подорожали на 3,2% и стоят в среднем в Тверской области 340 рублей, а морковка прибавила 3,8% и стоит теперь почти 30 рублей за килограмм.

Дороже на 2,2% стали сосиски и сардельки, на 2,6% - капуста, на 2,3% - рис, на 1,7% пшено и репчатый лук. Менее 1,5% прибавили к стоимости сметана, макароны, хлеб и соль.

А вот цена на куриные яйца опять поползла вниз. На прошлой неделе десяток скинул сразу 5,6% и остановился на 64 рублях. На 2,3% стало дешевле сливочное масло, на 2,2% - карамель и на 2,1% - молоко.

Немного подешевела копченая колбаса, вермишель, гречка, свинина и курятина.

ИСТОЧНИК KP.RU