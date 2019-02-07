Куриные яйца дешевеют, а конфеты дорожают в Тверской области
Тверьстат опубликовал очередные итоги наблюдения за ценами в регионе. На минувшей неделе самый большой скачок вверх сделали конфеты и морковь. Шоколадные сладости подорожали на 3,2% и стоят в среднем в Тверской области 340 рублей, а морковка прибавила 3,8% и стоит теперь почти 30 рублей за килограмм.
Дороже на 2,2% стали сосиски и сардельки, на 2,6% - капуста, на 2,3% - рис, на 1,7% пшено и репчатый лук. Менее 1,5% прибавили к стоимости сметана, макароны, хлеб и соль.
А вот цена на куриные яйца опять поползла вниз. На прошлой неделе десяток скинул сразу 5,6% и остановился на 64 рублях. На 2,3% стало дешевле сливочное масло, на 2,2% - карамель и на 2,1% - молоко.
Немного подешевела копченая колбаса, вермишель, гречка, свинина и курятина.
ИСТОЧНИК KP.RU