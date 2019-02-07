Мужчина отправится в колонию за кражу двух бутылок пива из магазина Твери
Товара он набрал на 130 рублей
Мужчина получил полтора года колонии строгого режимаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Твери Заволжский районный суд назначил наказание мужчине, который совершил грабеж.
В конце октября прошлого года злоумышленник выпил и пошел в магазин. На глазах продавца он открыл холодильник, который стоял справа при входе, и взял с полки две бутылки пива, объемом 1,35 литра. Каждая из которых стоила 64 рубля 53 копейки каждая (общая стоимостью 129 рублей 06 копеек).
После этого мужчина вышел из магазина с бутылками в руках, забыв за них заплатить.
В пресс-службе суда сообщили, что мужчина был признан виновным. Он получил полтора года колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU