Мужчина отправится в колонию за кражу двух бутылок пива из магазина Твери

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-07T08:43:11+03:00

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В Твери Заволжский районный суд назначил наказание мужчине, который совершил грабеж.

В конце октября прошлого года злоумышленник выпил и пошел в магазин. На глазах продавца он открыл холодильник, который стоял справа при входе, и взял с полки две бутылки пива, объемом 1,35 литра. Каждая из которых стоила 64 рубля 53 копейки каждая (общая стоимостью 129 рублей 06 копеек).

После этого мужчина вышел из магазина с бутылками в руках, забыв за них заплатить.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчина был признан виновным. Он получил полтора года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU