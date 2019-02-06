15-летний подросток, которого искали в Твери, вернулся домой
15-летнего Эдуарда Нефедьева, который пропал в Твери 5 февраля, нашли.
Об этом 6 февраля сообщили волонтеры Тверского поисково-спасательного отряда «Сова». Таким образом, парень отсутствовал сутки.
Напомним, Эдуард вышел из дома, после чего пропал. Искали его следователи, полиция, и волонтеры.
- В соответствии с поступившим сообщением следователем и криминалистом регионального СК в составе следственно-оперативной группы был осуществлен выезд по месту жительства несовершеннолетнего. Совместно с сотрудниками полиции опрашивались родственники подростка, его знакомые и друзья. Наряды территориального отдела полиции были ориентированы на принятие мер по установлению местонахождения мальчика, - сообщают в СК СУ России по Тверской области.
К счастью, все обошлось. Уже к 15 часам 6 февраля стало известно, что молодой человек жив и здоров.
Следователи кратко сообщили, что он самостоятельно вернулся домой.
Выясняются все обстоятельства его исчезновения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение
ИСТОЧНИК KP.RU