15-летний подросток, которого искали в Твери, вернулся домой

СЕГОДНЯ 22:04 2019-02-06T22:38:29+03:00

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15-летнего Эдуарда Нефедьева, который пропал в Твери 5 февраля, нашли.

Об этом 6 февраля сообщили волонтеры Тверского поисково-спасательного отряда «Сова». Таким образом, парень отсутствовал сутки.

Напомним, Эдуард вышел из дома, после чего пропал. Искали его следователи, полиция, и волонтеры.

- В соответствии с поступившим сообщением следователем и криминалистом регионального СК в составе следственно-оперативной группы был осуществлен выезд по месту жительства несовершеннолетнего. Совместно с сотрудниками полиции опрашивались родственники подростка, его знакомые и друзья. Наряды территориального отдела полиции были ориентированы на принятие мер по установлению местонахождения мальчика, - сообщают в СК СУ России по Тверской области.

К счастью, все обошлось. Уже к 15 часам 6 февраля стало известно, что молодой человек жив и здоров.

Следователи кратко сообщили, что он самостоятельно вернулся домой.

Выясняются все обстоятельства его исчезновения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

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ИСТОЧНИК KP.RU