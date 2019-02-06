Автопробег, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана, объехал 25 районов Тверской области

СЕГОДНЯ 19:45 2019-02-06T19:45:18+03:00

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В Тверской области состоялся автопробег, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана. Колонна из 15 автомобилей с 1 по 4 февраля объехали 25 районов Верхневолжья, где прошли памятные мероприятия в честь юбилейной даты. Стартовали участники в столице Верхневолжья 1 февраля в 7:15 от памятника воинам-интернационалистам на площади Победы. После этого автомобилисты посетили Конаково, Кимры, Калязин, Кашин, Кесову Гору, Бежецк, Красный Холм, Максатиху, Вышний Волочек, Торжок и другие муниципальные образования. В каждом городе они провели митинги у памятников защитникам Отечества и воинам-интернационалистам. Также были организованы встречи с ветеранами боевых действий из разных муниципалитетов, концертные программы, показы фильмов о войне в Афганистане.

ИСТОЧНИК KP.RU