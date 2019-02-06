За продажу алкоголя несовершеннолетнему под суд попала жительница Твери

СЕГОДНЯ 18:59 2019-02-06T18:59:35+03:00

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Как сообщает пресс-служба Заволжского районного суда Твери, на подобных деяниях женщина, продавщица одного из городских магазинов, попадалась неоднократно. Продавщица, естественно, была в курсе правил продажи алкоголя несовершеннолетним. Тем не менее, в очередной раз она "отпустила" пиво подростку.

Приговором суда безответственной продавщице было назначено пять месяцев исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства. Кроме того она лишена права работать в розничной торговле алкоголем полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU