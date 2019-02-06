2019-02-06T18:21:23+03:00
Звезды

В Твери пройдет мастер-класс по традиционной китайской гравюре на дереве

Встреча состоится в рамках выставки «Китайский Новый год»
Ирина ТАРАСОВА
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По возможности зрители также смогут принять участие и напечатать гравюру самостоятельноПо возможности зрители также смогут принять участие и напечатать гравюру самостоятельно
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7 февраля в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Твери в рамках выставки из собрания Музея традиционного искусства народов мира «Традарт» (г. Москва) «Китайский Новый год» состоится творческая встреча, посвящённая китайскому народному искусству.

На встрече Александра Бурова, директор музея «Традарт», автор и куратор выставки расскажет о китайском народном искусстве.

В 13.30 состоится лекция «По Китаю за народным искусством. Путевые заметки». Речь пойдёт об экспедициях по разным провинциям Китая.

Александра Бурова, расскажет историю богатой коллекции глиняной игрушки и лубочных картин. Экспедиции проводятся с начала 2000-х годов. Сотрудники музея ездят по деревням и знакомятся с бытом и культурой местных жителей. Небольшая часть коллекции музея, собранная в этих экспедициях представлена в экспозиции выставки «Китайский Новый год».

В 15.00 пройдёт мастер-класс по традиционной китайской гравюре на дереве, приёмы которой значительно отличаются от западной.

- На мастер-классе зрители познакомятся с процессом печати деревянных гравюр. Китайская техника отличается большей простой исполнения благодаря важным материалам, изобретённым в Поднебесной: китайской рисовой, бамбуковой бумаге и китайской туши. Александра подробно расскажем о процессе производства этих материалов и продемонстрирует процесс печати.

По возможности зрители также смогут принять участие и напечатать гравюру самостоятельно.

улица Салтыкова-Щедрина, д.16

Справки по тел.: (4822) 34-34-50; 34-66-54

Возрастное ограничение 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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