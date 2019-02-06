Мужчина украл у собутыльника ружье стоимостью 35 тысяч рублей в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:08 2019-02-06T18:08:03+03:00

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В Тверской области мужчина украл у своего приятеля огнестрельное оружие. Дело рассматривал Лихославльский районный суд.

Произошло все в сентябре 2018 года. Ночью обвиняемый выпивал алкоголь со своим знакомым. Когда хозяин отвлекался, мужчина похитил у него из машины охотничий гладкоствольный самозарядный карабин "Вепрь-12 Молот". Материальный ущерб оценили в 35 000 рублей.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчине назначили три года условного лишения свободы. Также на него были возложены обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа и раз в месяц приходить на регистрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU