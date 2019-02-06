2019-02-06T18:08:03+03:00
Происшествия

Мужчина украл у собутыльника ружье стоимостью 35 тысяч рублей в Тверской области

Наказание ему назначил суд
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Дело рассматривал Лихославльский районный судДело рассматривал Лихославльский районный судФото: Яна ЛИСИНА
Изменить размер текста:

В Тверской области мужчина украл у своего приятеля огнестрельное оружие. Дело рассматривал Лихославльский районный суд.

Произошло все в сентябре 2018 года. Ночью обвиняемый выпивал алкоголь со своим знакомым. Когда хозяин отвлекался, мужчина похитил у него из машины охотничий гладкоствольный самозарядный карабин "Вепрь-12 Молот". Материальный ущерб оценили в 35 000 рублей.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчине назначили три года условного лишения свободы. Также на него были возложены обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа и раз в месяц приходить на регистрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автопробег, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана, объехал 25 районов Тверской области
За продажу алкоголя несовершеннолетнему под суд попала жительница Твери
Два жителя Твери пытались отплатить бензин сувенирными деньгами
В открытом доступе появится информация о воинских захоронениях Тверской области
Водитель "заказного" автобуса с признаками опьянения, задержанный под Тверью, пытался уверить госавтоинспекторов, что всему виной больной зуб
В Твери пройдет мастер-класс по традиционной китайской гравюре на дереве
Полицейские подозревают безработного жителя Твери в краже
Родители будущих первоклашек могут подать заявление в школы Твери через Интернет
Братья сначала вымогали у мужчины 8 млн рублей, а потом до смерти забили его на обочине дороги в Тверской области
15-летний подросток пропал в Твери
Четыре автобуса довезут всех желающих до “Лыжни России-2019” в Твери
Алиментщика из Тверской области суд отправил на обязательные работы
В Тверской области машины скорой помощи не оснащали необходимым обрудованием