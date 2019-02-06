2019-02-06T17:09:56+03:00
Происшествия

Полицейские подозревают безработного жителя Твери в краже

Мужчина может провести в тюрьме ближайшие шесть лет
Альберт БОЙКОВ
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Мужчине предстоит держать ответ в судеМужчине предстоит держать ответ в судеФото: Анна КОЛПАКОВА
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Полицейские подозревают 29-летнего безработного и ранее судимого жителя Твери в краже. К силовикам с заявлением о краже обратилась 32-летняя жительница областной столицы.

Потерпевшая сообщила о том, что неизвестный проник в комнату общежития, откуда затем похитил телевизор. Прибыв на место происшествия полицейские опросили потерпевшую и свидетелей, изъяли улики, после чего принялись искать злоумышленника. Через некоторое время был задержан и подозреваемый. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Твери.

Как сообщает пресс-служба УМДВ РФ по Тверской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит шестилетний тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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