Полицейские подозревают безработного жителя Твери в краже
Полицейские подозревают 29-летнего безработного и ранее судимого жителя Твери в краже. К силовикам с заявлением о краже обратилась 32-летняя жительница областной столицы.
Потерпевшая сообщила о том, что неизвестный проник в комнату общежития, откуда затем похитил телевизор. Прибыв на место происшествия полицейские опросили потерпевшую и свидетелей, изъяли улики, после чего принялись искать злоумышленника. Через некоторое время был задержан и подозреваемый. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Твери.
Как сообщает пресс-служба УМДВ РФ по Тверской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит шестилетний тюремный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU