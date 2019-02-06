Родители будущих первоклашек могут подать заявление в школы Твери через Интернет
В Твери родители будущих первоклашек могут записать своих детей в школу через Интернет. Однако, подавшим заявления через Портал образовательных услуг Тверской области или Портал государственных услуг РФ нужно в течение трех дней обратиться в выбранную школу и предоставить оригиналы документов.
С 1 февраля принимаются заявления от семей, проживающих на территории, которые относятся к учебному заведению по прописке. Информация о закрепленных территориях есть на сайте каждого учебного заведения.
А с 1 июля начнется набор детей, которые не зарегистрированы на территории, закрепленной за школой. Впервые в этом году первоклассники имею право пойти в ту школу, где уже обучаются их старшие братья или сестры. Дети будут зачисляться на свободные места в это же образовательное учреждение в первоочередном порядке.
В администрации Твери сообщили, что в сентябре в первый класс должны отправиться 5 200 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU