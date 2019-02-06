Братья сначала вымогали у мужчины 8 млн рублей, а потом до смерти забили его на обочине дороги в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:21 2019-02-06T16:21:40+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Кирилл ЧАЩИН

Суд дал им 14 и 12 лет колонии

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В Тверской области два брата решились на вымогательство. Они также причинили тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего.

Из материалов уголовного дела следует, что мужчины вымогали у своей жертвы 8 млн рублей. Они ложно обвинили мужчину в краже денег у их родственника. Получив отказ, братья избили потерпевшего и оставили его в бессознательном состоянии на обочине дороги. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Суд учел явку с повинной и наличие у подсудимых малолетних детей. В итоге суд назначил братьям наказание в виде 14 и 12 лет лишения свободы, а их пособнику - шести лет.

В пресс-службе суда сообщили, что все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU