Братья сначала вымогали у мужчины 8 млн рублей, а потом до смерти забили его на обочине дороги в Тверской области
В Тверской области два брата решились на вымогательство. Они также причинили тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего.
Из материалов уголовного дела следует, что мужчины вымогали у своей жертвы 8 млн рублей. Они ложно обвинили мужчину в краже денег у их родственника. Получив отказ, братья избили потерпевшего и оставили его в бессознательном состоянии на обочине дороги. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Суд учел явку с повинной и наличие у подсудимых малолетних детей. В итоге суд назначил братьям наказание в виде 14 и 12 лет лишения свободы, а их пособнику - шести лет.
В пресс-службе суда сообщили, что все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU