Четыре автобуса довезут всех желающих до “Лыжни России-2019” в Твери
В Твери 9 февраля пройдет региональный этап "Лыжни России-2019". Планируется, что участие в нем примут около 7000 жителей. До 8 февраля идет регистрация участников всероссийской массовой гонки в Верхневолжье.
Доехать до места проведения "Лыжни России" можно на четырех муниципальных автобусах: № 21, 31, 33 и 36. На день они поменяют свой маршрут. Все автобусы будут подъезжать к торговому центру "Декатлон", рядом с которым состоятся соревнования.
"Лыжня России" каждый год объединяет лыжников-любителей и профессионалов, ветеранов спорта, спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
В этом году запланированы забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для лыжников разных возрастов, спортсменов с инвалидностью, а также семейные старты и забег "Без галстуков".
ИСТОЧНИК KP.RU