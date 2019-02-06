2019-02-06T15:22:30+03:00
Общество

Четыре автобуса довезут всех желающих до “Лыжни России-2019” в Твери

Массовое спортивное мероприятие пройдет уже в эти выходные
Виктория ЖУКОВА
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Все автобусы будут подъезжать к торговому центру, рядом с которым состоятся соревнованияВсе автобусы будут подъезжать к торговому центру, рядом с которым состоятся соревнованияФото: Ирина ТАРАСОВА
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В Твери 9 февраля пройдет региональный этап "Лыжни России-2019". Планируется, что участие в нем примут около 7000 жителей. До 8 февраля идет регистрация участников всероссийской массовой гонки в Верхневолжье.

Доехать до места проведения "Лыжни России" можно на четырех муниципальных автобусах: № 21, 31, 33 и 36. На день они поменяют свой маршрут. Все автобусы будут подъезжать к торговому центру "Декатлон", рядом с которым состоятся соревнования.

"Лыжня России" каждый год объединяет лыжников-любителей и профессионалов, ветеранов спорта, спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году запланированы забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для лыжников разных возрастов, спортсменов с инвалидностью, а также семейные старты и забег "Без галстуков".

ИСТОЧНИК KP.RU

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