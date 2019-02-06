Алиментщика из Тверской области суд отправил на обязательные работы

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-06T14:47:46+03:00

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Житель Тверской области решил не платить алименты своим несовершеннолетним детям. Задолжал он в итоге 176 тысяч рублей.

В пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области сообщили, что Мировой суд назначил должнику 30 часов на обязательных работах. Если же мужчина решит проигнорировать решение суда, его ждет уже уголовное преследование.

Всего в Тверской области к административной ответственности за неуплату алиментов привлекли 1 412 человек, а к уголовной - 821 человека. Наказание по уголовным делам было назначено 635 жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU