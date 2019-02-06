В Тверской области машины скорой помощи не оснащали необходимым обрудованием

СЕГОДНЯ 14:16 2019-02-06T14:16:39+03:00

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Прокуратура Рамешсковского района Тверской области нашла нарушения в сфере оказания медицинской помощи. Было установлено, что спецавтомобили эксплуатируемые ГБУЗ «Рамешковская ЦРБ» не оснащены необходимым оборудованием: отсутствовали видеорегистраторы, редукторы-ингаляторы кислородные для искусственной вентиляции легких, тележки-каталки со съемными носилками, комплекты шин для детей и другое. В итогн фельдшеры выезжали на вызовы с неукомплектованными необходимыми медицинскими препаратами и изделиями укладками.

В частности, прокурором района в суд было направлено исковое заявление с требованиями к Министерству здравоохранения Тверской области, а также медицинскому учреждению обеспечить выполнение федерального закона.

Кроме того, в адрес главного врача ГБУЗ «Рамешковская ЦРБ» было внесено представление об устранении нарушений законодательства, а одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в отношении главврача возбуждено административное предусмотренное ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией). Должностное лицо было привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU