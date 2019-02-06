Жительницу Тверской области обвинили в гибели двух детей на речке

СЕГОДНЯ 14:01 2019-02-06T14:01:40+03:00

В тот день женщина отпустила девятилетнего мальчика и десятилетнюю девочку купаться одних на речку Фото: Анна КОЛПАКОВА

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Конаковском городском суде Тверской области назначили наказание женщине, по вине которой утонили дети.

Напомним, произошла трагедия 3 августа 2017 года. В тот день женщина отпустила девятилетнего мальчика и десятилетнюю девочку купаться одних на речку. Дети плавать не умели, а мачеха не дала им никах плавательных средств. В результате дети утонули.

Погибших детей из воды достали спасатели.

В пресс-службе суда сообщили, что женщина была признана виновной. Она получила год условного лишения свободы и должна возместить отцу погибших детей 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU